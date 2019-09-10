مدير أمن المنيا يقود حملة مرورية مكبرة

قاد اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة ضمت إدارة المرور وشرطة المرافق بشوارع وميادين مدينتي المنيا وملوي جنوب المحافظة.



شملت الحملة متابعة الحركة المرورية بالشوارع والميادين بالمدينتين لضبط السيارات والمركبات المخالفة لإعادة الانضباط المروري للشارع المنياوي والحد من وقوع الحوادث، وطالب مدير الأمن السائقين بمراعاة القواعد المرورية والالتزام بالسرعة المقررة كما اطمئن على التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة.



كما قاد مدير الأمن حملة مرافق تم خلالها إزالة عدد من الإشغالات والتعديات من المحلات التجارية والورش الصناعية والباعة الجائلين، وشدد على ضرورة احترام الطريق وحرم الشارع، محذرًا المخالفين من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة الإصرار على ارتكاب المخالفات.