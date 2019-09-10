مسئول تايلاندي يقاضي صحيفة أسترالية

قال نائب وزير تايلاندي إنه سوف يرفع دعوى قضائية ضد صحيفة أسترالية بعد أن كشفت أنه قضى أربع سنوات في السجن لإدانته بتهمة تهريب الهيروين قبل أكثر من 20 عاما.



وقال تامانات برومباو، نائب وزير الزراعة في الحكومة التي يهيمن عليها الجيش في تايلاند، اليوم الثلاثاء، إن محاميه يستعدون لتقديم تهم تتعلق بالتقرير الصحفي، الذي قال إنه ينبع من جماعات سياسية في تايلاند تسعى لتشويه سمعته.



وتم الكشف عن الماضي الإجرامي لتامانات في مقال، نشر أمس الاثنين في صحيفة سيدني مورنينج هيرالد، والذي استشهد بوثائق المحكمة للكشف عن أنه قضى أربع سنوات في سجن أسترالي في عام 1993، بعد أن أقر بتهمة التآمر لاستيراد هيروين بقيمة تبلغ 1ر4 مليون دولار أسترالي (8ر2 مليون دولار أمريكي).



وقال تامانات للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "ما تمت كتابته له أصول.. أعرف الآن العصابة بأكملها، وأصدرت التعليمات إلى فريقي القانوني برفع دعاوى مدنية وجنائية".



وأكد تامانات من جديد أنه لم يعترف أبدا بالتهم في قضية المخدرات.



وقال تامانات: "كانت صفقة أبرمتها مع المحكمة وضباط الشرطة، وهي قضية لا يمكن مناقشتها".



وعندما تم تعيينه للمرة الأولى في المنصب الوزاري الحكومي، في شهر يوليو، عقد تامانات مؤتمرا صحفيا لتوضيح ماضيه الجنائي، وأوضح أنه ظل رهن الاحتجاز لدى السلطات الأسترالية لمدة ثمانية أشهر، لكنه لم يرسل قط إلى السجن.



ورفض تامانات، اليوم الثلاثاء، الإجابة عن الأسئلة المتكررة حول ما إذا كان قد أمضى ثمانية أشهر في الحجز أم أربع سنوات في السجن.