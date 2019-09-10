"الاقتصاد الأزرق وتحقيق أجندة أفريقيا 2063" مؤتمر بجامعة السويس

أكد محافظ السويس، أن دور الجامعة الحقيقي هو خدمة المجتمع المحلي والدولي، وأن عنوان المؤتمر هام من خلال وجود مقومات الأقتصاد الأزرق بالدول الأفريقية، ومنها مصر التي تمتاز بشواطئ بحرية، متميزة وعديدة تتوافر فيها كل مقومات التنمية.



وأضاف أنه لا بدّ من وضع خطط تشمل الدول الأفريقية والعربية لتنمية المصادر المائية والبحرية، والتأكيد على عمل بروتوكول تعاون لجميع الثروات البحرية لجميع الدول الأفريقية لتنمية شعوبها وبخاصة في مجال الأسماك والغاز والثروات البحرية الأخرى.



وقدم محافظ السويس، الشكر لجامعة السويس لتنظيم هذا المؤتمر على أرض السويس لتكون انطلاقة حقيقية للاقتصاد الأزرق، مؤكدا على رئيس جامعة السويس والحضور ومنسقي المؤتمر بضرورة أخذ التوصيات في نهاية المؤتمر وتفعيلها مع الوزارات المعنية والجهات الأفريقية والدولية، وعقد مؤتمر العام المقبل لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات هذا المؤتمر.



جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد الأزرق بعنوان ''الاقتصاد الأزرق ودوره في تحقيق أجندة إفريقيا 2063 للتنمية المستدامة'' بجامعة السويس، في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الحالي في أكاديمية النصر للبترول، والتي تنظمه كلية الثروة السمكية، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور علي حسين، نائب رئيس جامعة السويس، وطلعت خليل، وعبد الحميد كمال، عضوا مجلس النواب بالسويس، وعمداء الكليات، وعدد من هيئة التدريس بالجامعة والمراكز البحثية وبعض الهيئات الأفريقية والعربية وطلبة جامعة السويس.



وخلال المؤتمر أكد الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أن الجامعة تبذل قصارى الجهد لخروج هذا الحدث المهم بالصورة المشرفة لا سّيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والاهتمام غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي بالشأن الأفريقي، وما يمثله مفهوم الاقتصاد الأزرق من أهمية قصوى في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لأفريقيا 2063.



وأشار رئيس جامعة السويس، إلى أن عقد مؤتمر الاقتصاد الأزرق الأفريقي في مصر، وفي جامعة السويس تحديدا، يعد فرصة عظيمة لجمع كل مجتمع الموارد البحرية والعلوم البحرية والتكنولوجيا للمهتمين، وسوف تزيد من الاستفادة من القارة الأفريقية إلى أقصى حد من خلال التطبيقات المتقدمة ذات الصلة لمراقبة وإدارة وتطوير نظامنا البيئي البحري بشكل مستدام.



وأشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي إلى أهمية الاستغلال الأمثل للمصادر البحرية في مصر، مؤكدا الالتزام بأي دعم مالي أو علمي أو فني، وعمل مبادرة لتنهض السويس في الاقتصاد وبالتالي تنهض مصر، مطالبا المراكز البحثية بتسليط الضوء على تنمية المصادر البحرية غير المستغلة على الرغم من تمتع الدول الأفريقية بالعديد من المصادر المائية والبحرية.



وفي نهاية المؤتمر تم تكريم عدد من الجهات المشاركة على المستوى العربي والأفريقي والمصري والمراكز البحثية في هذا المجال بمنحهم درع الجامعة تقديرا لجهودهم في التنمية.