موعد عرض مؤتمر ابل 2019

ينطلق مؤتمر ابل 2019، اليوم الثلاثاء، في مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الساعة العاشرة صباحا،ومن المتوقع أيضًا أن تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة ثلاثة هواتف ذكية جديدة من طراز "آيفون11 برو" بشاشة قياسها 5.8 بوصة، وجهاز "آيفون 11 برو ماكس" بشاشة قياسها 6.5 بوصة، وجهاز "آيفون 11" منخفض التكلفة بشاشة قياسها 6.1 بوصة.



وعلى الرغم من تكتم "آبل" على التفاصيل المتعلقة بأجهزتها الجديدة، إلا أن الكثير من الشائعات والتقارير، كشفت عن بعض المواصفات المتوقعة، بينها نظام الكاميرا الخلفية الثلاثي، ونظام الشحن والألوان وغيرها.



ومن المنتظر أن يتم فتح الطلب المسبق على الهواتف يوم الجمعة 13 سبتمبر، بعد الإطلاق الرسمي، كما ينتظر أن تكون أجهزة "آيفون" الجديدة متاحة للشراء في المتاجر، بعد أسبوع تقريبا، أي يوم الجمعة 20 سبتمبر.



وتشير التوقعات إلى أن أسعار أجهزة "آيفون 11" ستكون مماثلة لمجموعة هواتف "آبل" لعام 2018، وهذا يعني أن طراز هاتف "آيفون 11 برو"، سيبدأ بنحو 1200 دولار بينما يبدأ سعر جهاز "آيفون 11 برو ماكس" من 1350 دولارا تقريبا، وسعر "آيفون 11 " ذي المواصفات الأقل والتكلفة الأرخص، نحو 987 دولارا تقريبا.



وأن "آبل" أضافت لونين جديدين إلى تشكيلة "آيفون" الخاصة بها لهذا العام، في محاولة لإغراء العملاء، عقب المبيعات المخيبة للآمال التي طالت هواتف "آيفون" لعام 2018.



وتتمسك الشركة بألوان الأسود والأبيض والفضي والذهبي والوردي الذهبي، لكنها تضيف بعض الألوان بين الحين والآخر، بينها اللونان الأخضر والبنفسجي.



وتتوقع التسريبات أن تحتفظ أجهزة "آيفون 11" بتصميم الشاشة نفسه للهواتف السابقة، ما يعني عدم وجود زر الصفحة الرئيسي أو مستشعر TouchID أو موصل الصوت.