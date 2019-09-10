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عالم

بغداد: نقترب من توقيع عقد ضخم مع "جازبروم" الروسية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
وكالات
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تضع شركة "جازبروم" وبغداد اللمسات الأخيرة على اتفاقية حول تطوير حقول طاقة في منطقة مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات الشركة الروسية 45 مليار دولار.

وقال وكيل وزير الخارجية العراقي: "ننهي العمل في جميع الاتفاقيات بشأن تطوير حقول النفط والغاز في منطقة الرمادي، ونعتقد أن استثمارات غازبروم في إطار هذه الاتفاقيات ستصل إلى نحو 45 مليار دولار".

وفي وقت سابق صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن عددا من الشركات الروسية مهتم بإبرام عقود نفط وغاز لتوريد معدات نفط وغاز للعراق، الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، ويبلغ متوسط إنتاجها من الخام نحو 4.7 مليون برميل يوميا.

و"غازبروم" ليست الشركة الروسية الوحيدة التي تنفذ مشاريع نفط في العراق، حيث تقوم شركات "ستروي ترانس غاز أويل" و"روس نفط" و"لوك أويل"، بتطوير حقول في العراق، منها "غرب القرنة 2"، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في العالم، حيث يبلغ احتياطيه المؤكد نحو 14 مليار برميل.

وفي سبتمبر الجاري، أبرمت بغداد عقدا بالأحرف الأولى مع "ستروي ترانس غاز أويل" لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في حقول طاقة تقع في محافظة الأنبار، وستبلغ مدة العقد 34 عاما، وفقا لما نشرته وزارة النفط العراقية.

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