سؤال لوزير التعليم العالي عن جاهزية المدن الجامعية

وجهت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى وزير التعليم العالي الدكتور، حول مدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد.



وأكدت إلى ضرورة أن تكون المدن مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المقبولين في العام الجامعي الجديد، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني والمطاعم والمرافق قبل بدء التسكين بوقت كاف.



ودعت "فهيم" على ضرورة الاهتمام بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفير الخدمات والأنشطة التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة للطالب في المدن الجامعية.



وطالبت بضرورة توفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالي لشوارعها ومبانيها والبدء في تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة بالعام الجامعي الجديد، وفقآ للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الوافدين، وإنشاء صناديق لشكاوى الطلاب والعمل على حلها في أسرع وقت.