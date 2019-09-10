تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حليم"

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، الثلاثاء، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل؛ لعدم حضور المتهمين من محبسهم.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، أحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



كانت النيابة وجهت للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.