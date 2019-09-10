روسيا وإثيوبيا تبحثان تعزيز التعاون التقني العسكري

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو وإثيوبيا مهتمتان بتوسيع التعاون التقني العسكري وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.



وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإثيوبي جيدو أنار جاشيو في العاصمة موسكو،،" إن البلدين متفقتان بشأن الكثير من الملفات والقضايا، لافتا إلى أنه تم بحث الأوضاع في إفريقيا بما فيها من أزمات جنوب السودان والصومال".



وأضاف لافروف" إنه بحث مع الوزير الإثيوبي التحضير للقمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في أكتوبر المقبل بمدينة سوتشي الروسية".



من جهته، قال وزير الخارجية الإثيوبي، إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة والتي ستعقد في سان بطرسبورج وتبحث مختلف آفاق التعاون في المجالات كافة، فضلا عن تطوير التعاون الثنائي بين البلدين والعمل على إحلال السلام في القارة الإفريقية.