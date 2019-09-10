"المرأة العربية" تُشارك في المؤتمر الأول لصحة النساء

تُشارك منظمة المرأة العربية في المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة بعنوان "تعزيز صحة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية يومي 11 و12 سبتمبر 2019 بالقاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي.



يهدف المؤتمر إلى تمكين المرأة العربية صحيًا للنهوض بدورها المحوري في بناء الأسرة وصولًا إلى مجتمع صحي سليم ومعافى وبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الوعي ودمج صحة المرأة في جميع السياسات الوطنية، والاطلاع على المستجدات في النظم الصحية ذات العلاقة بصحة المرأة والصحة العامة، وعرض كيفية إدارة منظومة البرامج الوقائية والعلاجية من أجل تحسين المؤشرات الصحية للمرأة العربية ضمن الخطط الوطنية، ومناقشة كل من التحديات المختلفة التي تواجه إدارة منظومة صحة المرأة وتعزيز قدراتها في المجال الصحي ودور القطاع الخاص في تعزيز برامج صحة المرأة.

