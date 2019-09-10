الهند ونيبال تفتتحان أول خط أنابيب للنفط عابر للحدود جنوب آسيا

افتتحت الهند ونيبال اليوم الثلاثاء، أول خط أنابيب للنفط عابر للحدود بمنطقة جنوب آسيا، وسيساعد هذا الخط نيبال وهي دولة حبيسة لا تطل على بحار وتقع في منطقة الهيملايا، على تلبية احتياجاتها من الطاقة إلى جانب خفض تكلفة نقل البترول.



وافتتح كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره النيبالي كيه.بي شارما أولي، خط أنابيب المنتجات البترولية الذي يبلغ طوله 69 كيلومترا، والممتد من مدينة موتيهاري الهندية إلى بلدة أمليكجوني النيبالية عبر الفيديو كونفرانس.



وأوضح مسئولو الحكومة الهندية إن الخط الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 2 مليون طن متري سنويا، سينقل البنزين والديزل والوقود والكيروسين عبر الحدود الهندية إلى نيبال.



وقال مودي أثناء مراسم الافتتاح "إننا نشعر بسعادة بالغة في هذه المناسبة بانتهاء العمل في أول خط أنابيب لنقل المواد البترولية عبر الحدود في جنوب آسيا وذلك في وقت قياسي، حيث أصبح جاهزا للعمل في فترة استغرقت نصف المدة المخصصة له".



وتقوم الحاويات في الوقت الحالي بنقل المواد البترولية من الهند إلى نيبال، في إطار اتفاقية تم إبرامها في السبعينيات من القرن الماضي.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المسؤولين في نيبال يأملون بعد تشييد هذا الخط الذي تكلف نحو 50 مليون دولار، في توفير مليارات الروبيات التي كانت تنفق على عمليات نقل المواد البترولية وعلى الفاقد نتيجة تسرب هذه المواد.