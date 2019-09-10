دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمنظومة الإعلانات بالشرقية



قامت اللجنة العليا للإعلانات، بديوان عام محافظة الشرقية، برئاسة اللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، بتنظيم دورة تدريبية بمركز التدريب الإداري والبوابة الإلكترونية بالديوان العام لرفع كفاءة العاملين بمنظومة الإعلانات بمراكز المدن والأحياء لتعظيم الاستفادة من قطاع الإعلانات كمورد هام للمحافظة.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة إدارة التراث الحضاري، أن الدورة قدمت برامج تدريب لرؤساء أقسام رخص المحلات بالإدارات الهندسية، وموظفي الشئون المالية ومستخدمي الحاسب الآلي (مدخل بيانات) بمختلف المراكز والمدن والأحياء للتدريب علي العمل بالنماذج الموحدة، لتطبيق منظومة الإعلانات بشكلها الجديد، من حيث إعتماد نماذج موحدة لإستخراج ترخيص لحق الإستغلال والإعلان وإعداد كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات العامة لعملية الطرح وحق إستغلال الإعلان بالإضافة إلي كيفية إعداد قاعدة موحدة للإعلانات تطبق بمراكز ومدن المحافظة.