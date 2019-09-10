جامعة أسوان تنظم معسكر طلابي في قرية المنصورية

نظمت جامعة أسوان، اليوم، معسكر طلابي لتطوير قرية المنصورية التابعة لمركز دراو ويستمر المعسكر، لمدة ثلاثة أيام، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشاركة المجتمعية للجامعات المصرية في تطوير العشوائيات، وتحت رعاية محافظ أسوان.



قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن المعسكر يضم حوالي 100 طالبا من مختلف كليات الجامعة، ويتضمن تشجير 350 شجرة وتركيب وصلات مياه الشرب لعدد من المنازل واجراء صيانة المرافق ببعض المباني الحكومية بالقرية مثل أعمال السباكة والكهرباء والنجارة.



وأضاف أن المعسكر يتضمن أيضا طلاء واجهات المصالح الحكومية بالقرية ووضع لافتات بأسماء هذه المصالح ووضع لوحات ارشادية مختلفة، فضلًا عن تجميل مدينة القرية.



كما أوضح الدكتور حمادة رجب منسق جامعة أسوان لمشروع تطوير قرية المنصورية، أن المعسكر يشارك فيه منظمون من كليات الزراعة والخدمة الاجتماعية والتربية الفنية وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، وسيتضمن المعسكر ايضا وضع 150 لافتة داخل القرية تحمل اسم مبادرة الرئيس السيسي لتطوير العشوائيات.



وأشار، إلى أن جامعة أسوان كانت قد نظمت قافلة طبية في شهر يوليو الماضي بقرية المنصورية في اطار نفس المبادرة الرئاسية استمرت لمدة يومين علاوة علي تنظيم عدد من من الندوات المختلفة عن الصحة الانجابية والاسعافات الاولية بمشاركة كليات الطب والتمريض والخدمة الاجتماعية وبالتعاون مع علماء مديرية الاوقاف ومديرية الصحة بأسوان.