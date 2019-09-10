الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية ترحب باستجابة اليمن لدعوتها للحوار

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:46 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
نوه المجلس الوزارء السعودى خلال أجتماعه،اليوم الثلاثاء، بالبيان الصادر عن المملكة والإمارت الذي رحب باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي بالدعوة السعودية للحوار.

أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بيانًا مشتركا فيما يلي نصه:
انطلاقا من حرص حكومتي السعودية ودولة الإمارات العربية على القيام بمسؤولياتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن التي عبرتا عنها في بيانهما المشترك الصادر حول مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية وما تلى ذلك من أحداث، والترحيب بدعوة السعودية للحوار في (جدة)، وتأكيدا على استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية لاحتواء تلك الأحداث، فقد عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف اطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة.

وإذ تعرب الدولتان عن ترحيبهما باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، فإنهما تشددان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات (عدن، أبين، شبوة)، كما تؤكدان على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شُكلت من التحالف (المملكة والإمارات) والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة، لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة ووقف التصعيد الإعلامي الذي يُذكي الفتنة ويؤجج الخلاف بجميع أشكاله ووسائله، والتعاطي بمسؤولية كاملة لتجاوز هذه الأزمة وآثارها وتغليب مصلحة الشعب اليمني الذي ينشد الأمن والاستقرار وتوحيد الصف.
وتؤكد الدولتان على استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن... وفي سبيل ذلك تعلن حكومتا البلدين استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مَن هو عماد أبو هاشم القيادي الإخواني المنشق؟

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة أنثوية تشعل إنستجرام

منذ حوالي 7 ساعات

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

ads

الصور

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

الأكثر قراءة

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

استقرار الدولار أمام الجنيه

القصة الكاملة لاستقالة محافظ الإسماعيلية

أيام زمان

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

الصحة

‎انطلاق فعاليات المؤتمر الاول لأورام الصدر في مصر

أستاذ الأمراض الصدرية يكشف أسباب مرض سرطان الرئة

أستاذ علاج الأورام: التدخين من أهم أسباب أورام الصدر

حجر الشيشة الواحد يساوي 70 سيجارة

الرئيس نيوز

بالمستندات| شركات "السمسرة" تنذر اتحاد الأوراق المالية: تأجيل الانتخابات مخالف للقانون

حمدوك إلى "جوبا" الخميس في أول زيارة رسمية

انفراد| احتواء أزمة أساتذة الجامعات بصرف حوافز إضافية بأثر رجعي من يوليو

الحكومة توزع كارت "ميزة" مجانًا على المواطنين

منوعات

الصين تسترجع مجموعة أوانٍ برونزية أثرية قيمة من اليابان

قناع لدارث فيدر ونظارات هاري بوتر في مزاد بلوس أنجلوس

طريقة جديدة تعكس العمر البيولوجي وتجعلنا أصغر سنًا

طريقة عمل العاشوراء في 3 خطوات

كشكول

توزيع 1000 حقيبة مدرسية على طلاب الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة

"أمهات مصر" يقترحن حلاً لأزمة جلوس التلاميذ في الديسكات منعاً للمشاجرات

اختبارين فقط.. العودة للنظام القديم في امتحانات الأول والثاني الثانوي

"التعليم" تحدد الأنشطة التربوية لطلاب الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

مفتي الجمهورية: جميع الشرائع السماوية تدعو لحفظ النفس

أستاذ بالأزهر: الخلافة فكرة روّجها المتطرفون لإثارة مشاعر المسلمين

الدفاع الروسية تنفي توجيه ضربات جوية إلى إدلب منذ 31 أغسطس

مرصد الإسلاموفوبيا: اعتراف حفيد البنا بعلاقاته الجنسية يكشف مدى زيف الإخوان


زيت وسكر

الكميات المسموحة بها من فيتامين “ك” (انفوجراف)

رئيس جهاز الشروق: تنفيذ 4 قرارات غلق وسحب عدادات الكهرباء للمخالفين

غدًا.. انطلاق المؤتمر العربي الأول لـ”صحة المرأة”

قرار يُسعد مئات العمال بشركة أغذية كبرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
غداء وزراء الخارجية العرب
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: أم المريلة كحلى
سيد عبدالقادر
إياك أن تتزوج مصرية
لواء.حمدى البطران
حدث فى مصر
المزيد

الثقافة

"يحيى حقي".. الناصح الخفي

ثقافة المنيا تناقش الإسلام والفنون الجميلة

تقبل الذات والثقة بالنفس بقصور الثقافة

دار "النخبة" تكرم "شمس العمرو" لفوزها بوسام المرأة العربية

صفحتنا ع الفيس بوك