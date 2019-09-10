تعاقد 83 ألف و348 على الغاز الطبيعي بمراكز محافظة الشرقية

أعلنت محافظة الشرقية عن تعاقد 18 الآف عميل، مع شركة الغاز الطبيعى، لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة أبو كبير، و7 الآف و500عميل فى مركز ومدينة فاقوس، كما تعاقد 19 ألف و150 عميل مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة ههيا، و28 ألف و770عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة مشتول السوق.



وفى مركز ومدينة منيا القمح هناك 4 آلاف و210 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم، وفى مركز ومدينة الإبراهيمية 2200 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم، وفى مدينة القرين 3518 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم.



وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذه لمشروع الغاز الطبيعى لسرعة الإنتهاء من أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى الى المواطنين طبقا للجدول الزمنى المحدد ضمانًا لدخول الخدمة إلى الأهالى فى أسرع وقت.