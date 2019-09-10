تجديد حبس المتهم بتزوير تراخيص المرور في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، حبس المتهم بتزوير التراخيص المرورية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ تفيد بحيازة أحد الأشخاص رخصة قيادة مهنية مزورة.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته رخصة قيادة مهنية مزورة، وبمواجهته اعترف بتحصله على الرخصة المضبوطة من صاحب مكتب لتأجير السيارات، مقابل مبلغ مالى 1500 جنيه بقصد تقديمها للشركة عمله لاستكمال مسوغات تعيينه، تم ضبطه.



بمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا غير مشروع في مجال تزوير تراخيص السيارات لصالح عملائه مقابل مبالغ مالية، وضُبط بحوزته "مبلغ مالي يقدر بـ 152 ألف جنيه، كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، 3 رخصة قيادة مهنية بأسماء مختلفة، جهازين كمبيوتر يحوي بيانات عملائه راغبى تزوير تراخيص المرور، 7 طابعات بالألوان، عدسة موسعة صغيرة الحجم، بطاقة ذاكرة".



تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.