الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكري في السودان.. ماذا فعل وزير الخارجية بـ"أرض الثورة"؟

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
طباعة
اختتم وزير الخارجية سامح شكري، أمس الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، هي الأولى بعد تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، وكذلك بعد رفع تعليق نشاطات السودان في الاتحاد الإفريقي، حيث التقى كل من الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان" رئيس المجلس السيادي السوداني، ورئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، فضلًا عن أسماء عبدالله التي تعد أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الخارجية بالسودان.

-مرحلة تعاون جديدة
وتضمنت لقاءات وزير الخارجية التأكيد على أن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك لدعم العلاقات بين البلدين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تناول سُبل تفعيل اللجان القطاعية المُشتركة الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق العمل سويا في مواجهة التحديات المُشتركة.

-مجالات الصحة والتعليم والكهرباء
كما تناولت اللقاءات بحث سُبل التعاون مع السودان في مواجهة التحديات المُختلفة خلال المرحلة الانتقالية، مع التركيز على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية لاسيما في مجال الربط الكهربائي، والتعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات.

-رسالة دعم من مصر
حرص شكري خلال لقاءات الخرطوم على نقل تقدير ودعم القاهرة لنجاح السودان في الانتقال بشكل سلس إلى المرحلة الجديدة، وبدء مسار تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وكذلك حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي العربي والأفريقي، فضلًا عن بذل الجهود لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقل وزير الخارجية رسالة دعم للسودان من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، مُعربا عن تقدير القاهرة لنجاح السودان في الانتقال بشكل سلس إلى المرحلة الجديدة، وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وأكد شكري على حرص مصر على عودة السودان لدورها الطبيعي في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي، مُقدمًا التهنئة على تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقًا للوثيقة الدستورية، وصدور قرار رفع تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السودانية، أكد شكري أن مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والنطاق الافريقي للتحفيز على رفع السودان من قوائم رعاية الإرهاب، قائلًا: لا نتصور أن يحدث كل هذا التغير وتظل نفس النظرة، دليل قاطع ومؤشر لرفع أي قيود على السودان"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي في تشاوره مع الشركاء الدوليين يركز على هذا، كما يؤكد على تقديم مزيد من الدعم للسودان في كافة المجالات لترسخ المبادئ التي أطلقت وسوف تستمر مصر بكل قوة في هذه الدعوة بالتنسيق مع الحكومة السودانية لتحقيق هذا الهدف.

-سد النهضة على رأس المباحثات
جاءت الزيارة التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري للسودان قبيل عدة أيام من اجتماع سداسي مقرر بين وزراء الخارجية والري للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول سد النهضة.

وفي هذا الإطار، شهدت المباحثات في الخرطوم التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها مسألة مياه النيل ومفاوضات سد النهضة، وكذا قضايا السلم والأمن الإقليمي، وسُبل تعزيز آليات العمل العربي المُشترك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

منذ حوالي 4 ساعات

استقرار الدولار أمام الجنيه

منذ يوم

"التعليم" توافق على قبول التلاميذ من سن 5 سنوات فى رياض الأطفال

ads

الصور

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

الأكثر قراءة

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

استقرار الدولار أمام الجنيه

القصة الكاملة لاستقالة محافظ الإسماعيلية

أيام زمان

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

الصحة

‎انطلاق فعاليات المؤتمر الاول لأورام الصدر في مصر

أستاذ الأمراض الصدرية يكشف أسباب مرض سرطان الرئة

أستاذ علاج الأورام: التدخين من أهم أسباب أورام الصدر

حجر الشيشة الواحد يساوي 70 سيجارة

الرئيس نيوز

بالمستندات| شركات "السمسرة" تنذر اتحاد الأوراق المالية: تأجيل الانتخابات مخالف للقانون

حمدوك إلى "جوبا" الخميس في أول زيارة رسمية

انفراد| احتواء أزمة أساتذة الجامعات بصرف حوافز إضافية بأثر رجعي من يوليو

الحكومة توزع كارت "ميزة" مجانًا على المواطنين

منوعات

الصين تسترجع مجموعة أوانٍ برونزية أثرية قيمة من اليابان

قناع لدارث فيدر ونظارات هاري بوتر في مزاد بلوس أنجلوس

طريقة جديدة تعكس العمر البيولوجي وتجعلنا أصغر سنًا

طريقة عمل العاشوراء في 3 خطوات

كشكول

توزيع 1000 حقيبة مدرسية على طلاب الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة

"أمهات مصر" يقترحن حلاً لأزمة جلوس التلاميذ في الديسكات منعاً للمشاجرات

اختبارين فقط.. العودة للنظام القديم في امتحانات الأول والثاني الثانوي

"التعليم" تحدد الأنشطة التربوية لطلاب الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

مفتي الجمهورية: جميع الشرائع السماوية تدعو لحفظ النفس

أستاذ بالأزهر: الخلافة فكرة روّجها المتطرفون لإثارة مشاعر المسلمين

الدفاع الروسية تنفي توجيه ضربات جوية إلى إدلب منذ 31 أغسطس

مرصد الإسلاموفوبيا: اعتراف حفيد البنا بعلاقاته الجنسية يكشف مدى زيف الإخوان


زيت وسكر

الكميات المسموحة بها من فيتامين “ك” (انفوجراف)

رئيس جهاز الشروق: تنفيذ 4 قرارات غلق وسحب عدادات الكهرباء للمخالفين

غدًا.. انطلاق المؤتمر العربي الأول لـ”صحة المرأة”

قرار يُسعد مئات العمال بشركة أغذية كبرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
غداء وزراء الخارجية العرب
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: أم المريلة كحلى
سيد عبدالقادر
إياك أن تتزوج مصرية
لواء.حمدى البطران
حدث فى مصر
المزيد

الثقافة

"يحيى حقي".. الناصح الخفي

ثقافة المنيا تناقش الإسلام والفنون الجميلة

تقبل الذات والثقة بالنفس بقصور الثقافة

دار "النخبة" تكرم "شمس العمرو" لفوزها بوسام المرأة العربية

صفحتنا ع الفيس بوك