أمريكا تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر بمراسم جديدة (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، لقطات حية، من إحياء ذكرى 11 سبتمبر بمدينة نيويورك الأمريكية.



وتحيي الولايات المتحدة الذكرى الثامنة عشر في عدد من الأماكن، حيث يحيي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذكرى بزيارة مقر النصب التذكاري لضحايا الرحلة 93 خلال هجمات 11 سبتمبر في ولاية بنسلفانيا، حيث حطم خاطفون طائرة تجارية في 11 سبتمبر عام 2001، وتوفي 40 راكبا وأفراد الطاقم.



كما يحيي مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي وماتيس وزير الدفاع الأمريكي الذكرى، في نصب البنتاجون التذكاري الوطني بواشنطن دي شي حيث هاجمت طائرة مختطفة الجناح الغربي لوزارة الدفاع الأمريكية وأودت بحياة 184 شخصا بمبنى البنتاجون وعلى متن الطائرة، ويتم إحياء الذكرى في منهاتن بنيويورك حيث هاجمت طائرتان مختطفتين في 2011 برجا مبنى التجارة العالمي وأودت بحياة 2753 شخصا.