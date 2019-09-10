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تحقيقات وملفات

«اسأل الرئيس».. تاريخ الجلسة الأهم بـ«مؤتمر الشباب»

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:34 م
جريدة الدستور
محمد عادل البدري
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استحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر – نوفمبر 2016، إنجازًا جديدًا له لسد الثغرات التي قد تنشأ بين الشباب والجهات الحكومية، فكان انطلاقة مؤتمر الشباب الأول، ليكون حلقة الحوار بينه والشباب المصري، بحضور الحكومة المصرية، لوضع التوصيات والاقتراحات التي سيكون الشباب هم أساسها مع الأخذ في الاعتبار أن عدد منها سيكون قيد التنفيذ، وفي 25 - 27 إبريل 2017 كان موعدنا مع المؤتمر الثالث الذي عُقد في الإسماعيلية، مشاركًا فيه 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى.

شارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية.

كما تم اختيار 60 شاب وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء وعدد من السادة نواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة.

كانت الإضافة الجديدة في هذا المؤتمر فقرة "اسأل الرئيس"، وهي عبارة عن تطبيق رقمي تم إطلاقه على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التواصل المباشر مع كل أطياف المجتمع المصري، وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية، فيمكن للمواطنين من خلاله توجيه أسئلة للرئيس وتسجيل كل استفساراتهم والتعبير عن آرائهم بمنتهى الشفافية.

تأتي هذه المبادرة إيمانًا من الرئيس بالتواصل المباشر مع جميع المواطنين ممن لم تتوافر لهم فرصة حضور المؤتمر.


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