ازدياد الطلب على العمالة المصرية بالخارج

أكد وزارة القوى العاملة، أن توفير فرص عمل بالخارج للشباب المصري يأتي في إطار حرص الوزارة على إيصال رسالة مهمة، وهي أن العمالة المصرية ذات كفاءة عالية وأنها مطلوبة سواء بدول الخليج أو بالدول الأوروبية، مجيبة بذلك على بعض الانتقادات التي تقلل من شأن تلك الفرص.



وأكد الوزير خلال تسليمه اليوم 17 عقدا للعمل بالخارج، على مصداقية العمل ومحاربة الشائعات، مشيرا إلى أن العمالة المصرية بالخارج لها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عنها، وأن الطلب عليها في ازدياد بصفة مستمرة لقدرتها على العمل والعطاء.



وشدد على ضرورة تأدية العمل بأمانة وإخلاص، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية للدولة التي يعملون بها، كي يشار لعمال مصر دائمًا بالبنان باعتبارهم المثل والقدوة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال لتوفير فرص عمل للمزيد من راغبي العمل بالخارج.