بالصور.. مهرجان بطولة أكاديميات الجمباز للناشئين في الإسكندرية

أقيم اليوم الثلاثاء، مهرجان بطولة أكاديميات الجمباز الودية للبراعم والناشئين، والتي أقيمت فعاليتها بالصالة المغطاة داخل استاد الإسكندرية، وتنافس فيها أكثر من 350 لاعبا ولاعبة من مختلف النوادي ومراكز الشباب بالمحافظة؛ تتراوح أعمارهم من 4 سنوات وحتى 20 سنة.



وفي هذا السياق أوضح الكابتن أحمد محسن مدرب جمباز بمركز شباب الحرمين، أن الهدف من البطولة الودية هو تكريم اللاعبين المتميزين وتوزيع شهادات التكريم على كل الفرق المشاركة، تشجيعًا للنشئ الصغير على ممارسة الرياضة والاستمرارية وتكريمًا لما بذلوه من جهد خلال مشاركتهم في البطولة؛ التي أقيمت تحت إشراف "الجمعية العربية لتنمية المواهب" لأبنائنا البراعم، والذين هم نواة لشباب ورجال المستقبل والذين سيتحملون راية المسئولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.



فيما تم تكريم اللاعب الناشئ أحمد الشاعر ناشئ مركز شباب الحرمين، لمشاركتة وأداءه المتميز.



جديرا بالذكر حصول مصر على 8 ميداليات في رياضة الجمباز ما بين ذهبية وفضية وبرونزية خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي أنتهت أخيرا في دولة المغرب.