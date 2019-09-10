الرئاسة تُعلن اسم رئيس مجلس الدولة الجديد خلال أيام

أيام قليلة وتنتهي ولاية المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، لبلوغه السن القانوني للإحالة على المعاش، ليحل محله أحد أقدم 7 نواب من أعضاء المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.



وطبقًا لقانون الهيئات القضائية الجديد الذي أقره دستور 2019، الذي أعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 نواب بالهيئة.



وجاء ترتيب أقدم 7 نواب الذين يختار منهم رئيس الجمهورية وفقًا للأقدمية، المستشار يسري الشيخ النائب الأول ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، المستشار حسن شلال رئيس محكمة القضاء الإداري، المستشار يحيى خضرى نوبى رئيس إدارة التفتيش الفنى، المستشار محمد حسام رئيس هيئة مفوضي الدولة، المستشار أنور خليل رئيس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبد التواب رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.