التحفظ على 29 ألف أداة مدرسية مجهولة المصدر بالأزبكية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، من ضبط 29 ألف قطعة أدوات مدرسية مجهولة المصدر داخل مكتبة في الأزبكية.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بقيادة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة من ضبط المدير المسئول عن إحدى المكتبات لتجارة الأدوات المدرسية غير المرخصة؛ لحيازته 29800 قطعة أدوات مدرسية ومكتبية مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية.



تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والعرض على النيابة للتحقيق.