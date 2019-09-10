مصادر: إصدار لائحة "الأعلى للإعلام" خلال أيام

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للإعلام، أن اللائحة التنفيذية لقانون المجلس ستصدر خلال أيام، بعد التنسيق مع مجلس الوزراء للتوافق حول بنودها.



وأكدت المصادر، لـ«الدستور»، أن هناك اجتماعات مكثفة للجان المجلس وهيئته حاليا لبحث مستجدات اللائحة والمواد التي ستستحدثها، وطلبات الترخيص.



وأشارت إلى أن الاجتماع الذي عقده مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، مع كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مساء الأحد، كان لتدراس هذا الأمر، خاصة وأن القانون اشترط أخذ رأي الهيئات الثلاثة في اللائحة قبل إصدارها.