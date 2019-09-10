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حوادث

تأديب 5 مسئولين بـ"الكفاية الإنتاجية" بتهمة إهدار المال العام

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:29 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 309 لسنة 59 قضائية، بمجازاة 5 مسئولين بمصلحة الكفاية الإنتاجية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وإهداره، كما قضت ببراءة المديرة المالية لعدم اشتراكها في تلك المخالفات.

تضمن الحكم إيقاف "محمود. م" فني تشغيل بمصلحة الكفاية الإنتاجية ثلاثة أشهر عن العمل، وتغريم "إيريني. م"، مدير عام منطقة شمال القاهرة بالمصلحة بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر شهرين من راتب "محمد. ع"، مدير الشئون المالية بمركز صيانة شبرا الخيمة التابع للمصلحة.

وقضت المحكمة بتغريم "فاطمة. م" مدير عام الشئون المالية والإدارية بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها وتغريم "بهاء الدين. م" مدير عام مركز التكنولوجيا بما يعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، فيما قضت ببراءة "نجوى. ع" مدير الشئون المالية والإدارية بمركز التكنولوجيا التابع للمصلحة لعدم اشتراكها في المخالفات.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، أن المخالفين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت أسباب الحكم أن المتهم الأول لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تسليم عهدته 3.4 مليون جنيه وأستلام عمله المنقول اليه بمركز صيانة شبرا الخيمة دون إخلاء طرفه أو جرد عهدته مما ترتب عليه وجود عجز بعهدته قيمته 16459 جنيهًا.

واعتمدت المتهمة الثانية الخطاب الموجه إلى مركز الصيانة بشبرا الخيمة والمتضمن استلام المتهم الأول العمل بالمركز رغم عدم إخلاء طرفه من عمله السابق، وقامت المتهمة الثالثة بتسليم المتهم الأول عمله بمركز الصيانة دون استيفاء الأوراق.

وتبين أن المتهمين الرابعة والخامس لم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرار رئيس المصلحة بتكليف أحد العاملين بإستلام عهدة المتهم الأول عقب إخلاء طرفه، وتقاعسا عن تشكيل لجنة فور انقطاع المتهم الأول عن العمل لجرد عهدته وبيان مدى وجود عجز بها وتسليمها لغيره.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الخامس تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو جرد عهدة المتهم الأول بمر كز التكنولوجيا، بينما لم ترتكب السادسة أي مخالفات مالية أو إدارية.

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