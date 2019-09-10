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مصر

القوى العاملة تسلم 17 عاملا عقود عملهم بالخارج

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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سلمت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، 17 عاملا عقود عملهم بإحدى شركات المقاولات بدول الخليج على مهنة عامل، براتب يوازي 8 آلاف جنيه مصري في دولة العمل، بالإضافة إلى توفير السكن المناسب ووسائل الانتقال من السكن إلى أماكن العمل والعكس، وتذاكر الطيران وتوفير التأمين الصحي الحكومي، وفقا لنظام التأمين على العمالة الوافدة بدولة العمل.

وتم اختبار المتقدمين من خلال لجنة من دولة العمل وتحت إشراف الوزارة بشفافية كاملة وتقييما موضوعيًا، لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على فرصة عمل مناسبة، حرصا من الوزارة على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج من خلال الأداء المتميز للعمالة الراغبة فى العمل بالخارج.

وتتولى الوزارة مراجعة شروط التعاقد للتأكد من جدية فرص العمل المطلوبة، والتزام الجهة الطالبة ببنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، مؤكدا أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة في إطار سعيها لتوفير فرص عمل بالخارج ودعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج.

وتقدم هذه الفرص عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات وقنصليات مصر بالخارج كخدمة مجانية انطلاقا من دورها في توفير فرص للشباب في الداخل والخارج.

وشددت الوزارة على أهمية التواصل مع المستشار العمالي بالسفارة أو القنصلية المصرية بدولة العمل فور الوصول، فضلًا عن التواصل في حالة حدوث أي مشكلة قد تواجه أحدهم، والتواصل الدائم مع الوزارة في مصر أولًا بأول، كهدف أرسته الوزارة وتعمل دائمًا على تدعيمه من رعاية وحماية للعمالة المصرية في الخارج، وتلبية جميع طلباتهم، وحل جميع مشكلاتهم فورًا، مضيفًا أنه سيكون في متناول أيديهم رقم المستشار العمالي في دولة العمل، للتواصل معه بصورة مستمرة، وأرقام مسئولي الإدارة المعنية بالوزارة لضمان التواصل الدائم.

وقامت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتعريف العمالة بكافة حقوقهم والتزاماتهم وفقًا لقانون عمل الدولة، لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة، وتأدية جميع الأعمال بطريقة سليمة تتفق وصحيح القانون.

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