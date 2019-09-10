الصحة توضح أعراض نقص وزيادة فيتامين "ك" فى الجسم

أعلن مركز المعلومات الدوائية بإدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن إجراءات تناول فيتامين "ك" والكميات المسموح بها يوميًا ومصادرها الطبيعية.



وأوضحت أن أعراض نقص فيتامين "ك" تتمثل فى "كدمات على الجلد - نزيف بالأنف وبأماكن أخرى - هشاشة العظام" فى حين تتمثل أعراض زيادة الفيتامين فى؛ "ارتفاع الصفراء - التأثير على فعالية مضادات التجلط".



وأشارت إلى أن المصادر الطبيعية لفيتامين "ك" تتوفر فى؛ "السبانخ - الكرنب - البقدونس - عصير الجزر".



وكشفت عن الكميات المسموح بها يوميًا، فالكمية المسموحة للرجال 120 ميكروجرام - للسيدات 90 ميكروجرام



يذكر أن مركز المعلومات الدوائية قد أطلق حملة قومية على "السوشيال ميديا" للتوعية عن الأخطاء الدوائية.

