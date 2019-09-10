حبس المتهمين بسرقة الدرجات البخارية في السلام

أمرت نيابة السلام، الثلاثاء، بحبس متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة الدرجات البخارية بمنطقة النهضة.



كانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطة السلام ثانِ، تفيد بسرقة دراجاتهم البخارية.



بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما.



وبسؤالهما اعترفا بسرقة الدراجات البخارية بأسلوب المغافلة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.