42 مدرسة تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن دخول 42 مدرسة الخدمة لأول مرة هذا العام، ما بين إنشاءات جديدة وتوسعات، بجميع الإدارات التعليمية، تضم نحو 581 فصلا دراسيا، بهدف تقليل الكثافة داخل الفصول.



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، يوسف الديب ـ في تصريح صحفي ـ إن المديرية وفرت هيئة التعليم لهذه المدارس سواء قيادات الإدارة المدرسية أو المعلمين، مؤكدا على الاستمرار في متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بباقي المدارس والتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد.



وشدد الديب على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور، وأنه ستتم محاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري، مع منع دخول مندوبي المبيعات للمدارس أو استخدام أسوار المدارس في الإعلانات.



وأكد الديب، على عدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها، ومنع تغيير الزي، حرصا على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مع حظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية، أو استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة.



وفي سياق متصل، أطلقت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية "الأتوبيس الطائر"، وذلك للمرور على جميع المدارس بالإدارات التعليمية بشكل مفاجئ، لرصد أي سلبيات أو معوقات قبل بدء العام الدراسي الجديد.



ويضم الأتوبيس الطائر لجان من التوجيه والاتصال السياسي والمتابعة والتخطيط والمراحل التعليمية، بهدف المرور على كافة المدارس لحل المشكلات والمساعدة في تجهيز المدارس بالشكل اللائق لاستقبال الطلاب.