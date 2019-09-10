ضبط متهم بالنصب على مواطن بزعم تسفيره للخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، الثلاثاء، من ضبط شخص نصب على آخر واستولى على أمواله في محافظة الغربية بزعم تسفيره للعمل بالخارج.



تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من حاصل على دبلوم يفيد بتعرضه للنصب والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 260 ألف جنيه مقابل تسفيره لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



أكدت التحريات صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.