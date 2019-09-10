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استمرار أعمال التنجيم عن الرمال السوداء بغليون‏ في كفر الشيخ

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:13 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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واصلت الشركة المصرية للرمال السوداء، أعمال التنجيم عن الرمال السوداء بمنطقة غليون بموقع الشركة المصرية الصينية، بمحافظة كفر الشيخ.

حيث تُعتبر الرمال السوداء من أهم المصادر الأساسية لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية مثل "المونازيت، واليورانيوم المشع، والزريكون"، ومعادن أخرى كثيرة تدخل في صناعات كثيرة ومهمة مثل صناعة "الصواريخ، والطائرات، وهياكل السيارات، والسيراميك، والبويات، ومواد الإشعاع النووى"، بالإضافة إلى المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة.

ومن المُتوقع، أن يستمر استغلال الرمال السوداء، وتعظيم القيمة الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني الذي كان حلمًا لكل المصريين لسنوات طويلة، وهنا على أرض البرلس بمحافظة كفر الشيخ، حققت الشركة المصرية للرمال السوداء هذا الحلم ليُصبح واقعًا باستغلال ثروات المصريين وبإرادة قوية من القيادة السياسية يخرج الحلم إلى النور بإنشاء مصنعي لفصل العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء بشرق وغرب البرلس.

يُشار إلى أن مصنع الرمال السوداء الأول "التابع للشركة المصرية للرمال السوداء" تُجرى إقامته بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، لاستخراج العناصر المعدنية من الرمال السوداء، لتقوم عليها 41 صناعة متفردة ومتنوعة، وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلًا عن إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء "التابع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء" بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فدانًا، باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، وجارى الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، واستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء.

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