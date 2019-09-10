التضامن: زيادة مراكز علاج الإدمان إلى 23

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك إقبالا كبيرا للإلتحاق بالدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة، وسيتم البدء خلال الأيام القادمة في اختبارات الطلبة المتقدمين لاختيار 25 طالبا يبدأون الدراسة خلال العام الدراسي الجديد، كما تم الحرص على أن تكون المقررات الدراسية منطلقة من المتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل فى هذا المجال على المستويين الحكومي والخاص والأهلي لتأهيل كوادر قادرة على تصميم وتنفيذ برامج علمية لخفض الطلب على المخدرات تستند إلى الدليل العلمي في جودتها.



وأضافت أنه تم استيعاب 90% من خريجي الدبلوم العام الماضي ببرامج عمل الصندوق في قطاعي الوقاية والعلاج والتأهيل، في ظل التوسع في المراكز العلاجية لتصل إلى 23 مركز علاجي حاليًا مقارنة بـ 12 مركزا في عام 2014 حيث أن هذه المراكز تحتاج لطاقات شبابية مؤهلة علميًا وعمليًا لتطبيق البرامج العلاجية والتأهيلية



جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة فى مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.