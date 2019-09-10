التصريح بدفن عامل سقط من الطابق التاسع في المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، الثلاثاء، بتشريح جثة عامل سقط من الطابق التاسع أثناء عمله بأحد العقارات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بوجود متوفي بأحد الشوارع بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لعامل محارة وسقط أثناء عملة بأحد العقارات من الطابع التاسع بعدما اختل توازنه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.