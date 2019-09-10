القليوبية تستعد للعام الدراسي الجديد بغلق 5 مراكز دروس خصوصية

شنت إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية حملة مكبرة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لغلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية لمخالفتها القانون في ممارسة نشاط الدروس الخصوصية، أسفرت الحملة عن غلق 5 مراكز كبيرة للدروس بشبرا الخيمة.



وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من المديرية والإدارات التعليمية لشن حملات مفاجئة بكافة مدن وقرى المحافظة؛ لضبط مراكز الدروس الخصوصية وتحرير محاضر فورية وإحالة أصحابها للتحقيق حفاظا على العملية التعليمية.



وأضاف عجلان فى تصريحات صحفية اليوم، أن تطبيق المنظومة الحديثة للتعليم المصري خطوة مميزة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى التشديد بالالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية الخاصة بإغلاق مراكز تلك الدروس من خلال الحملات التفتيشية المستمرة، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ على أماكن مراكز الدروس الخصوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.