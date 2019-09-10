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حوادث

حبس طالب استولى على بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين بالإسكندرية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:09 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، الثلاثاء، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض المواطنين واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر الإنترنت، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من مسئولي إحدى شركات الشحن والخدمات الجوية والمحلية "شركة مساهمة مصرية" بدخول أحد الأشخاص على موقع الشركة الإلكترونى طالبًا فتح حساب للاشتراك بخدمة ship&shop "تسوق وأشحن" التي تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالعميل، على أن يتم شحنها من خلال الشركة وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسليمها للعميل بمحل إقامته.

وأضاف بورود اعتراضات بنوك أجنبية لاستخدام بطاقات دفع إلكتروني تخص عملاءهم في سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراؤها عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة التي بلغت 8 آلاف دولار أمريكي؛ لإتمامها بموجب الاحتيال والاستيلاء على بيانات عملائهم، مما عرض الشركة المُبلغة لأضرار مادية ومعنوية جسيمة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة طالبًا مقيمًا بدائرة قسم شرطة أول الرمل، حيث اشترك مع آخرين في استخدام برامج القرصنة واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم تفيد بطلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا، وهو ما يعرف بأسلوب التصيد (PHISHING)، واستخدامها عقب ذلك في شراء منتجات وبضائع من مواقع شركات التسوق الإلكترونى بالخــارج وشحنهــا للبــلاد وتسلمها من خلال شركة الشحن، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور بمسكنه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى المشار إليه، وأنه يمارس نشاطه الإجرامى فى مجال القرصنة على المواقع والبرامج الإلكترونية على شبكة الإنترنت والدخول على جروب "محدد" لا يمكن الدخول عليه إلا باستخدام أكواد وشفرات معينة باستخدام جهاز كمبيوتر يحتفظ به بمسكنه، وأنه تمكن من الحصول على بيانات العديد من البطاقات االائتمانية من خلال تداولها مع بعض الأشخاص المترددين على هذا الموقع، واستخدام بيانات تلك البطاقات فى الدخول على مواقع التسوق الإلكترونى وإجراء العديد من العمليات الشرائية على تلك المواقع وسداد رسوم الشحن والجمارك على تلك المنتجات باستخدام بيانات تلك البطاقات المستولى عليها بطرق احتيالية خارج البلاد.

وأضاف أنه تصرف بالبيع للعديد من تلك المنتجات ويحتفظ ببعض الأجهزة والمنتجات بمسكنه، وبإرشاده تم ضبط جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وجهاز لاب توب، و3 جهاز تابلت، العديد من المنتجات والمشتريات المستوردة وتشمل مواد غذائية وأحذية رياضية وساعات يد، جميعها مستوردة ومشتراه من مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد باتباع المتهم ذات الأسلوب الإجرامى المؤثم المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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