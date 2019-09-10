سقوط تاجر أسمدة يتاجر في النقد الأجنبي بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الثلاثاء، من ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي في الدقهلية.



أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، اتجار تاجر أسمدة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بمركز أجا.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تعامله مع أحد المصادر وضبط بحوزته مبلغ 3200 دولار أمريكي، ومبلغ 2100 ريال سعودي، مبلغ 1735 درهم إماراتي، مبلغ 28000 جنيه مصري، هاتف محمول.



وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.