البولاقي: أمانة أدباء مصر تتجاهل الجنوبيين في أبحاث مؤتمر 2019

انتقد الشاعر أشرف البولاقي، أمانة مؤتمر أدباء مصر في دورته الجديدة المقرر انطلاقها في نهاية العام الجاري، بسبب عدم الإعلان عن مسابقة الأبحاث والمحاور الخاصة بالمؤتمر،ما أدى إلى عدم معرفة أدباء وباحثي أبناء الجنوب بمواعيد التقديم للمشاركة.



وقال البولاقي في رسالته الموجهة إلى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمين عام المؤتمر: "لن نموت في مصر حتف أنوفنا أبدًا، سنموتُ كمدًا وحسرة، ليس مِن غلاء الأسعار، ولا مِن تلوث الماء والهواء، ولا مِن عجزنا عن الذهاب لطبيب، أو عجزِنا عن تحقيق آمال أطفالنا في طعامٍ أو شراب، ولا مِن تضييق الخناق علينا، مبدعين ومثقفين، ربما سنموت لسبب قد ترونه أنتم مِن أتفه الأسباب".



وأكمل: "سنموت لأن أحلامَنا بسيطة، ولأن أشواقَنا متواضعة، سنموت لأننا لا نطمح في الحصول على جائزة، ولا نسعى إلى تكريم، ولا نحلم أن نكون أعضاء في الأمانة العامة لمؤتمرِكم، سنموت لأننا نحلم بالكتابة، ولأننا نستمِد وجودَنا من الفعل الإبداعي والفعل الثقافي، الذيْن تعملون أنتم جاهدين على حرماننا مِنهما، بقصدٍ أو بدون قصد، سنموت لأننا بعيدون عن العاصمة، بعيدون عن الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تعلِن عن مسابقاتها أو جوائزها أو دوراتها، فلا يعلم بها إلا القريبون منها، أمّا هؤلاء الذين كان قدَرهم أن يقيموا في المنفى، في صعيد مصر، فلا وزن لهم ولا قيمة، تُلقون لهم بالفتات، يصِل أو لا يصِل، ليست مشكلتَكم، المهم أنكم ألقيتم الفتات وانتهت مهمتكم".



وتساءل: هل يعرف الدكتورأحمد عوّاض، وهل يعرف أمين عام مؤتمر مصر، والسادة أعضاء الأمانة، أن في جنوب صعيد مصر مبدعين ومثقفين وباحثين؟ أم أنكم لا تعرفون؟ هل سمِعتم بالباحث فتحي عبد السميع، عبد الجواد خفاجي، وائل النجمي، محمد عبد المريد، محمد صالح البحر، النوبي عبد الراضي، أحمد الليثي الشروني، عبد الرحمن أبو المجد، عبد النبي عبّادي، مصطفى جوهر، محمود البعيري، محمد عبد الحميد سلامة، عنايات طنطاوي، محمود النوبي، منى شحات، خالد طايع، الضوي محمد، طارق مهنى.. وعشرات غيرهم، لهم كتب ومشاركات في مصرَ وخارج مصر، وحاصلون على جوائزَ كبرى في مجالات البحث والكتابة؟



هل تعرفون سيادتكم أن هؤلاء جميعًا ينتظرون بفارغ الصبر، الإعلانَ عن مسابقة أبحاث مؤتمر أدباء مصر 2019؟ هل تعرفون أننا اكتشَفنا اليوم – واليوم فقط – أن المسابقة تم الإعلان عنها منذ شهر يوليو الماضي، وكان آخِر موعد لتلقي الأبحاث آخِر أغسطس، المفاجأة الآن أن المسابقة لم تصل إلينا في هذا الصعيد المنكوب.



وتابع: إمّا أن الإدارة العامة للثقافة العامة لم ترسِلها للأقاليم، وإمّا أنها أرسَلتها لبعض الأقاليم، ولم تتفضل بإرسالها إلى بعضِها الآخَر، وإمّا أنها أرسَلتها لكل الأقاليم، بما فيها إقليم جنوب الصعيد الذي ننتمي إليه، ونسي الإقليم أن يرسِلها إلى فروعِه، وفي كل الحالات هناك خطأ.. هناك كارثة.. هناك جريمة، لكنكم لن تروا في هذا خطأ، ولا كارثة، ولا جريمة.



وأنهى: "ما دام المؤتمر سينعقد في موعده، وما دام باحثون آخَرون، قريبون من العاصمة، وقريبون من الهيئة، وصَلَهم إعلان مسابقة أبحاث المؤتمر، أو سمِعوا به مِن أصدقائهم، أو مِن خلال تردّدِهم على الهيئة، أمّا أنتم – يا أدباءَ الصعيدِ ويا مثقفيه – فلو كان يمكنكم قبول اعتذاري لكم، باعتباري موظفًا في فرع ثقافة قنا، تنتظِرون مني كل يوم أن أعلِمَكم بالمسابقة وشروطِها وضوابطِها، فاقبَلوا اعتذاري، لم تصِلني المسابقة، ولم أعلم بها إلا منذ ساعات، عرَضًا، على صفحة أحد الزملاء بالفيسبوك، ولن يكون هذا أولَ ولا آخِر أحلامِكم البسيطة، المتواضعة، المجهَضة".