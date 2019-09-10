ضبط 5 أسلحة نارية و122 طلقة في أسيوط

شن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، الثلاثاء، حملات أمنية موسعة استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمركز القوصية.



أسفرت الحملات عن ضبط مزارع بحوزته 5 أسلحة نارية، 122 طلقة نارية وخرطوش، فردين خرطوش محلى الصنع، فرد رصاص محلى الصنع، 102 طلقة خرطوش، 20 طلقة نارية عيار، بقصد الاتجار، كما تم ضبط مزارع بحوزته بندقيتين آليتين.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.