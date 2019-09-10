الهجرة تستقبل وفد "تيك توك" وتشيد بنجاح حملة "مفيش زى مصر"

استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من إدارة تطبيق "تيك توك" خلال زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك للوقوف على آخر مستجدات حملة "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زي مصر" التي أطلقتها الوزارة، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالوزارة (فيسبوك وإنستجرام وتويتر)؛ بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا الترويج السياحي لمصر من خلال نقل الواقع الحقيقي لها عن طريق أبنائنا وشبابنا بالخارج.



وشددت الهجرة على أن المصريين بالخارج هم خير من يستطيع توضيح الصورة الحقيقية عن وطنهم الأم مصر، خاصة الشباب وأبناء الجيل الثاني والثالث، كونهم هم خير سفراء لوطنهم حول العالم يساندوه في كل التحديات التي يمر بها، ويفندون أي أفكار مغلوطة عنه قد يتم تداولها.



من جانبه، قال هاني محمد، المشرف العام على تطوير محتوى التطبيق في منطقة شمال إفريقيا، إن الحملة حققت نجاحًا كبيرًا في أقل من أسبوع، حيث وصل عدد المشاهدات حتى الآن إلى 17 مليون مشاهدة، وأكثر من 2200 فيديو داخل التطبيق.



كما أبدى المسئولون عن التطبيق إعجابهم وتحمسهم للحملة، كونها غير مسبوقة والأولى من نوعها، كذلك لما لها آثار إيجابية كبيرة للترويج للسياحة المصرية عالميًا بأسلوب غير تقليدي وبأفكار من خارج الصندوق، الأمر الذي دفعهم لرعايتها.



وكانت وزارة الهجرة قد أوضحت أن الحملة لا تهدف فقط إلى الترويج السياحي للدولة، ولكن بالأساس إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين بالخارج ودورهم في دعم مصر عبر إظهار ارتباطهم بها وولائهم لها.