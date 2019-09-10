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تعليم مطروح: إنهاء الاستعدادات لاستكمال "100 مليون صحة" لأولى إعدادي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:04 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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صرح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم إنهاء الاستعداد لاستكمال مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وذلك تنفيذا لتكليفات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطبقا لتعليمات محافظ مطروح للكشف المبكر عن مرض فيروس "سي" بين طلاب الصف الأول الإعدادي مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح في بيان إعلامي: "أن الحملة ستبدأ أعمالها منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بتوزيع الإقرارات لتوقيعها من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الإعدادية خلال الأسبوع الأول، على أن تبدأ الإجراءات التنفيذية للحملة من الأسبوع الثاني للدراسة وتستمر على مدار 3 أشهر بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح ومسئولي التأمين الصحي".

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