ضبط مزارعين بحوزتهما أسلحة وذخائر في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، الثلاثاء، في ضبط مزارعين وعامل بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.



أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة عن اتجار مزارعين وعامل في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش، فردين خرطوش، 6 فرد رصاص محلى الصنع، 5 خزن أسلحة نارية بها 268 طلقة، دبشك خشبى لبندقية آلية، هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 2820 جنيه، 362 عملة معدنية قديمة الإصدار مختلفة الفئات، 90 عملة ورقية قديمة الإصدار مختلفة الفئات، 16 عملة ورقية فئة 25 دينار عراقى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.