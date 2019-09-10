صور.. ضبط أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأقصر

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة والسكان في محافظة الأقصر، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة مكبرة على الصيدليات لضبط سوق الدواء وضبط المخالفين.



أسفرت الحملات عن ضبط منشأة غير مرخصة بإحدى قرى غرب الأقصر، يديرها شخص غير مصرح له بمزاولة مهنة الصيدلة، كما تم ضبط عدد من الأدوية المدرجة ضمن جداول المخدرات، وأدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، وأدوية خارج الثلاجة، وأدوية دون فواتير، وعدد من أختام صيدليات مدون عليها سموم.



كما ضبط عدد ١٢١٢٥ قرصا وعدد ١٢٠ عبوة زجاجية وعدد ١٠٠ أمبول و٣٠ قمع أدوية منتهية الصلاحية لما هو مدون على عبواتها، وعدد ٣٠٠ قرص أدوية مدرجة ضمن جدول المخدرات، وعدد ٩٠٠ قرص و١٣٤ كيسا، و١١٣ أمبولا، و١٠ زجاجات أدوية دون فواتير، وعدد ٣٣ علبة أدوية خارج الثلاجة.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر شرطة برقم ٥١٠ جنح، للعرض على النيابة العامة.