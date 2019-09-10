المجتمع المدني بجنوب إفريقيا يشكل جبهة لمكافحة أعمال العنف

قررت المنظمات غير الحكومية في جنوب أفريقيا توحيد صفوفها وتشكيل جبهة موحدة لمكافحة أعمال العنف المناهضة للأجانب في البلاد المتكررة منذ عام 2008.



وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن النقابات والناشطين والجمعيات بينهم منظمة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، أعربوا عن استيائهم من هذا الوضع، مضيفًا أن العنف ضد الرعايا الأجانب وخاصة في مدينة جوهانسبرج مستمر حيث أسفرت الهجمات التي وقعت مساء الأحد الماضي عن مقتل شخصين وتم تخريب المتاجر مرة أخرى.



وأفاد الراديو بأن نيجيريا تخطط لإعادة 600 مواطن لها من جنوب إفريقيا غدًا الأربعاء "11 سبتمبر الجاري" جراء هذه الأعمال.



ومن جانبه، قال "تبوهو ماشوتا" عضو بمنظمة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان إن "نشعر بالخجل لأنه بعد مرور 25 عاما على الديمقراطية في البلاد، هذا هو ما نحن فيه الآن حيث نواصل قتال بعضنا البعض".. مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يحدث ذلك مشددا على ضرورة وقف هذه الأعمال.



ومن المقرر أن تنظم مسيرة ضخمة السبت القادم (14 سبتمبر الجاري) في البلاد تضامنا مع ضحايا هذا العنف.



وكان رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" قد أكد أمس الاثنين أنه لن يتسامح مع الفوضى والعنف في بلاده وذلك في أعقاب هجمات أخرى مناهضة للأجانب أودت بحياة شخصين على الأقل في مدينة جوهانسبرج، وفقا لتقرير جديد للشرطة في البلاد.



يذكر أن الرئيس "راماوفوزا" قد قال إن حكومة بلاده لن تسمح للفوضى وللعنف أن يؤثرا على الأمن والحياة اليومية لملايين المواطنين وأغلبية الأجانب في جنوب إفريقيا الذين يحترمون القانون ولهم الحق في العيش وإدارة شؤونهم في سلام.. مشيرا إلى أن الفوضى هي جريمة ضد ازدهار واستقرار أمة بلاده.