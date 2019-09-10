"الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لمستلزمات المدارس

تواصل وزارة الداخلية، الثلاثاء، تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالعديد من المنافذ التجارية.



ويتم عرض مستلزمات المدارس من خلال "منافذ ثابتة، سيارات متحركة، معارض، شوادر" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية " https:moi.gov.eg"؛ لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.



وحرصت وزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" على المشاركة في "كلنا واحد"؛ لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



ولاقت المبادرة إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.



يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.