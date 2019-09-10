بدء حفل تخرج دفعة دبلومة مواجهة تعاطى المخدرات

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة فى مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.



وتأتي هذه الدبلومة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات باعتبارها إحدى مكونات الخطة القومية لمكافحة المخدرات والمعتمدة من مجلس الوزراء فى مايو 2015.



حضر اللقاء كل من وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الأداب، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بالجامعة.