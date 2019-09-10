إبراهيم: النواب يتبنى تدريب الشباب على الحياة النيابية (فيديو)

قال علاء إبراهيم، مدرب بوزارة الشباب والرياضة، إن مجلس النواب سيستضيف جلسة محاكاة لطلائع برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية، لافتًا إلى أن الدولة تتجه إلى تمكين الشباب وإعدادهم جيدًا لكي يكونوا سياسيين المستقبل.



وأوضح "إبراهيم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن جلسة المحاكاة تهدف لتدريب الطلاب والشباب على الجانب النيابي والتشريعي وسن القوانين ويعمل على إعدادهم ليكونوا نواب المستقبل.



وأشار "إبراهيم"، إلى أنه تم اختيار نواب من جميع محافظات مصر من مختلف المدارس، لتدريبهم وهم في سن تتراوح من 10 إلى 15 سنة، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب يتبنى جلسات المحاكاة للشباب والطلائع من الطلاب بالمدارس وتدريبهم على الحياة النيابية.