بالفيديو.. القرش يوضح مميزات "كارت الفلاح"

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية بأكملها تتجه نحو التحول الرقمي، موضحًا أنه من أجل خلق تحول رقمي حقيقي للفلاح وللأراضي الزراعية لا بد من وجودة قاعدة بيانات واضحة ومميكنة ومتصلة بنظام الرقم القومي، وكل هذا يحدث من خلال وجود كارت الفلاح.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع علي فضائية "dmc"، أن كارت الفلاح يساعد الوزارة لمعرفة ما الذي يحتاجه الفلاح من الدعم والأسمدة وما يحصل عليه من مبيدات إلى جانب حصر المساحات المزروعة بمحاصيل مختلفة، كما تحتاج الوزارة أن تقوم بعمل تسويق للفلاح ليعود النفع عليه.



وتابع أن كارت الفلاح سيسهل عملية شراء الحكومة أى شيء من المزارعين، حيث سيكون هناك وسيلة أسرع لتحويل فلوس للمزارعين بشكل أسهل وتكون ميزة بالنسبة لهم.