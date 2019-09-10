فيديو.. نبيل: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من "ربع المانسترلي"

قالت ميرال نبيل مدير الإدارة الهندسية بإدارة الحفاظ على تراث القاهرة، إن المحافظة تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع "ربع المانسترلي" ليُصبح فندقا من الفئة السياحية الثالثة، ضمن خطة ترميم القاهرة التاريخية.



وأضافت مدير الإدارة الهندسية بالحفاظ على تراث القاهرة، في لقاء ببرنامج صباح الورد بقناة ten، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة وقعت برتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتطبيع منطقة ربع المناسترلي وتم الحصول على كافة الموافقات للبدء في العمل.



وأشارت إلى أن الدعم المالي لتنفيذ المشروع يأتي كاملا من الدولة في إطار خطتها لإعادة منطقة القاهرة التاريخية لرونقها وصورتها الأصلية.