شرطة النقل تضبط 1395 قضية متنوعة
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
عمرو المزيدي - شيماء حسينطباعة
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات أمنية استهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1395 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.
تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1395 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.
تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.