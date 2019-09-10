شرطة النقل تضبط 1395 قضية متنوعة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات أمنية استهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1395 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.



تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.