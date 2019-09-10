منتخب الفلبين يعوض خسارته الجولة الاولى باكتساح جوام

حقق ​منتخب الفلبين​ فوزا مستحقا على مستضيفه ​منتخب جوام​ بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة ل​كأس العالم 2022​ في قطر و​كأس آسيا 2023​ في الصين ليعوض خسارته في الجولة الاولى امام سوريا بنتيجة 5-2.



وسجل انجل جويرادو د 8 وباتريك ريكلت د 12 وستيفان شروك د 71 وباتريك ستراوس د 82 أهداف الفلبين، في حين أحرز ماركوس لوبيز هدف جوام الوحيد عند الدقيقة 67 من ضربة جزاء.







ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها اليوم ​منتخب المالديف​ مع ضيفه ​منتخب الصين​.



ويتصدر ​منتخب سوريا​ ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام المالديف والفلبين، في حين بقي رصيد جوام خاليًا من النقاط بينما لا زال منتخب الصين بانتظار خوض مباراته الأولى في التصفيات.



وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 10 تشرين الأولأكتوبر، حيث تلتقي الصين مع جوام في جوانجزو، وسوريا مع المالديف في دبي.