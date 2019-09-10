الوادي الجديد تتابع استعدادات الإدارات التعليمية للعام الدراسي

عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد صباح اليوم، إجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك عبر تقنية سكايب بمقر مديرية التربية والتعليم لمتابعة إستعدادات الإدارات والمدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠١٩ ٢٠٢٠ وذلك بناء على توجيهات محافظ الإقليم.



حيث تم مناقشة الموقف النهائي لتجهيزات المدارس وتسليم الكتب المدرسية والزي الموحد للطلبة والمعلمين وخطة المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة مع بدء العام وكذلك خطة تنجيل المدارس.



ووجهت نائب المحافظ، بإعداد تقرير نهائي بالموقف كاملا خلال ساعات استعدادا للمرور على المدارس التي تبدأ الدراسة بها غد الأربعاء، كما وجهت بسرعة الاستجابة للمشكلات بقطاع التعليم بكافة المراكز.